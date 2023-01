A albufeira situada no rio Zambeze, no interior centro do país, produziu 15.753 GWh.

Em 2023, o valor deverá descer devido a intervenções de manutenção: a previsão de produção é de 14.292 GWh, acrescentou.

A empresa detida maioritariamente pelo Estado moçambicano prever aumentar a capacidade de gerar eletricidade nos próximos anos, graças a investimentos em curso na infraestrutura hidroelétrica.

A capacidade produtiva de 2075 MW deverá crescer mais 5%, anunciou.

Além de ser a principal fonte de eletricidade de Moçambique, a HCB exporta também para os países vizinhos.

