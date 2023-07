A produção até junho foi de 1,1 milhão de veículos, mais 40.279 do que no primeiro semestre de 2022, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Apesar do avanço semestral, a produção caiu 7,1% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, com 14.416 veículos a menos.

Essa redução ocorreu no mesmo mês em que a alemã Volkswagen anunciou que, devido à "estagnação do mercado", ia suspender a produção em três das suas fábricas.

O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, garantiu, em conferência de imprensa, que essa queda em junho era "previsível".

Mesmo assim, Lima Leite disse estar "cada vez mais otimista" com os rumos da economia, citando, entre outras coisas, a expectativa de queda dos juros, a reforma tributária que acaba de ser aprovada na Câmara dos Deputados, além do programa de incentivos do governo federal para o setor.

MIM // LFS

Lusa/Fim