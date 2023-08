A produção de automóveis, comerciais ligeiros, autocarros e camiões em julho também caiu 3,3% face a junho deste ano, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Os fabricantes reduziram a produção apesar de as vendas de julho (225.594 unidades) terem sido as melhores dos últimos 31 meses e terem subido 24% face ao mesmo mês de 2022.

Segundo a Anfavea, esse salto foi causado pelos incentivos fiscais concedidos pelo Governo para os fabricantes oferecerem descontos aos seus clientes em junho e julho.

Mas esse incentivo não foi sentido na produção porque os fabricantes tinham estoques altos que preferiram reduzir.

Com os resultados de julho, o total de veículos produzidos pelo Brasil em sete meses chegou a 1.314.984, com ligeiro avanço de 0,3% na comparação com entre janeiro e julho de 2022.

As vendas nos primeiros sete meses foram de 1.224.151 unidades, um aumento de 11,3% face ao mesmo período do ano anterior.

No mercado externo, o Brasil exportou 30.349 veículos em julho, com queda de 27,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Nos primeiros sete meses do ano, as exportações foram de 257.566 unidades, com queda de 10,6%.

CYR // LFS

Lusa/Fim