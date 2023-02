Entre o total de automóveis produzidos no primeiro mês deste ano, 13.465 são automóveis ligeiros (um crescimento de 17,4% face a janeiro de 2022), 6.610 são de mercadorias (subida de 4,1%) e 472 são veículos pesados (122,6%).

Segundo a ACAP, os dados divulgados hoje confirmam "a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 98,0% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

A associação indica que a Europa "continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 87,7%-- com a Alemanha (20,5%), França (18,3%), Itália (10,5%) e Espanha (9,5%) no topo do ranking".

No que toca à montagem de veículos automóveis em Portugal, em janeiro, foram montados 16 veículos pesados, todos eles de passageiros, o correspondente a um aumento de 77,8% face a igual mês do ano de 2022.

A ACAP salienta que em janeiro foram exportados 93,8% dos veículos montados em Portugal, representando 15 unidades, sendo o Reino Unido (80%) e a Alemanha (20%) os únicos destinos destas exportações.

