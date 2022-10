"Em termos acumulados, nos nove meses de 2022, saíram das fábricas instaladas em Portugal 219.640 veículos, ou seja, mais 9,4% do que em igual período do ano anterior", disse a associação, indicando ainda que "em setembro de 2022 foram produzidos em Portugal 22.503 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 7,1% face ao mês homólogo de 2021".

De acordo com os mesmos dados, nos primeiros nove meses do ano, foram produzidos 169.873 veículos ligeiros de passageiros, um aumento de 7% em relação ao período homólogo. No caso dos ligeiros de mercadorias, a subida foi de 18,4%, para 46.014 veículos.

No mês de setembro, a ACAP contabilizou um aumento de 6,8% nos ligeiros de passageiros, para 16.785, e de 4,1% nos ligeiros de mercadorias, para 5.064.

No que diz respeito à produção de pesados, cresceu 20,1% nos primeiros nove meses do ano (3.753 veículos) e 52,4% em setembro (654).

"A informação estatística relativa ao ano de 2022 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,8% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", referiu a ACAP.

De acordo com a associação, a "Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 91,7% -- com a Alemanha (22,8%), França (15,1%), Itália (11,5%) e Espanha (9,4%) no topo do 'ranking'", destacou.

A ACAP deu ainda conta da performance do mercado de montagem de veículos, referindo que, "em setembro de 2022 foram montados 13 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 27,8% face a igual mês do ano de anterior", sendo que, "em termos acumulados, nos nove meses de 2022, a montagem de veículos pesados apresentou uma queda de 8,3% face a igual período do ano anterior, representando 143 veículos montados entre janeiro e setembro de 2022".

"Pelo nono mês consecutivo apenas foram montados veículos pesados de passageiros", indicou a ACAP, acrescentando que de "janeiro a setembro de 2022 foram exportados 30,8% dos veículos montados em Portugal, representando 44 unidades", sendo que "a Alemanha (54,5%) e o Reino Unido (45,5%) são os únicos destinos destas exportações".

ALYN // CSJ

Lusa/Fim