Produção automóvel em Portugal aumenta 17,5% entre janeiro e agosto - ACAP

O número de automóveis saídos das fábricas atingiu 179.725, entre janeiro e agosto, mais 17,5% do que no mesmo período de 2020, mas menos 20,2% do que no de 2019, revelou a ACAP - Associação do Comércio Automóvel de Portugal.