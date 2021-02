"Em janeiro de 2021, foram produzidos, em Portugal, 25.943 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um decréscimo de 12,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior", indicou, em comunicado, a ACAP.

Por categoria, no primeiro mês do ano, foram produzidos 20.588 veículos ligeiros de passageiros, menos 12,1% do que no período homólogo.

Nos ligeiros de mercadorias verificou-se uma queda de 12,6%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 5.111 veículos.

Já a produção de veículos pesados fixou-se em 244 unidades em janeiro, recuando 37,3%.

Segundo a associação, 96,6% dos veículos fabricados em Portugal destinam-se ao mercado externo, continuando a Europa a liderar as exportações com 91,4%.

No topo do 'ranking' destacam-se Itália (15,8%), Alemanha (14,9%), França (13,1%), Espanha (12,1%) e o Reino Unido (9,7%).

Em janeiro, foram ainda montados 18 veículos pesados em Portugal, um retrocesso de 79,8% face a 2020.

Deste total, 11 foram exportados, exclusivamente, para a Alemanha.

"À semelhança dos últimos cinco meses de 2020, também em janeiro de 2021 foram montados apenas pesados de passageiros", referiu.

