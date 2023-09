De acordo com a organização, "em agosto de 2023 foram produzidos em Portugal 11.610 veículos automóveis, o que representou um aumento de 1,1% face ao mês homólogo de 2022".

Assim, "em termos acumulados, nos oito meses de 2023, saíram das fábricas instaladas em Portugal 221.525 veículos, ou seja, mais 12,4% do que em igual período do ano anterior", destacou a associação.

Segundo a ACAP, "a informação estatística relativa ao ano de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

Os dados da ACAP apontam para um crescimento, nos primeiros oito meses do ano, de 12,5% na produção de ligeiros de passageiros, para 172.252 veículos.

No caso dos ligeiros de mercadorias, o aumento foi de 11,6%, atingindo um total de 45.687 veículos, no mesmo período.

Por fim, para os pesados, o crescimento foi de 15,7% para 3.586 veículos.

"A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 88,6% -- com a Alemanha (19,9%), França (15,0%), Itália (12,6%) e Espanha (9,2%) no topo do 'ranking'", disse a ACAP.

Segundo a associação, "em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pelo Japão (2,8%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 5,6% das exportações", sendo que África se encontra no terceiro lugar com 2,5% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

ALN // JNM

Lusa/Fim