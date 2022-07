O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) denunciou na segunda-feira que os serviços de finanças estavam a viver "um verdadeiro caos" devido à entrada em vigor de uma nova página informática, numa altura de pressão dos serviços devido à falta de pessoal, conjugada com as férias de funcionários.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da AT explica que foi implementada uma nova versão do sistema informático de trabalho ('backoffice') "para acompanhar as melhores práticas quanto à proteção de dados".

"Em face desta atualização, conjugada com outras migrações tecnológicas, houve constrangimentos temporários no acesso e na utilização de algumas daquelas aplicações internas por parte dos trabalhadores da AT, que estão na sua esmagadora maioria superados", garantiu a mesma fonte.

A atualização, segundo a AT, "foi programada para o início do mês de julho, não tendo sido realizada nos meses anteriores para evitar qualquer perturbação durante a campanha de entrega das declarações de IRS".

Ainda de acordo com a mesma fonte, "não houve quaisquer constrangimentos no acesso ao Portal das Finanças por parte dos contribuintes".

Na segunda-feira, o STI denunciou que os serviços de finanças estavam a viver "um verdadeiro caos" devido às alterações ao sistema informático.

"Vive-se, desde o início da tarde de hoje, um verdadeiro caos nos serviços da Autoridade Tributária com paragens efetivas de serviço, fruto da entrada em vigor de uma nova página informática de aplicações e alterações aos mecanismos de contextualização", avançou o STI em comunicado.

Segundo o sindicato, "tendo em conta o ambiente de extrema carência de efetivos e de meios que se vive na AT" o incidente informático poderá prolongar-se "nos próximos dias".

Para o STI, "houve mais uma vez falta de planeamento na decisão de entrada e vigor dos novos produtos informáticos, sobretudo pelo facto de o lançamento ser feito numa altura de maior pressão nos serviços" num mês em que "há muitos funcionários em pleno gozo de férias, a somar à já existente escassez de recursos humanos".

Na terça-feira, o STI emitiu novo comunicado a dizer que os constrangimentos continuavam "sem resolução à vista", apontando novamente relatos de "autêntico caos" nos serviços.

"Os constrangimentos, assumidos pela própria Direção-Geral da AT, continuam assim sem resolução à vista, e a desesperar os trabalhadores da AT, que se sentem impedidos em fazer face às solicitações dos contribuintes", criticou o sindicato.

