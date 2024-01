"Disse recentemente a todos os ministros que estou a olhar para cada ministério para ver o que estão a fazer e em março se não servirem, outras pessoas serão escolhidas para os substituir", afirmou Xanana Gusmão.

O chefe do Governo de Timor-Leste, que tomou posse em julho passado, falava aos jornalistas no final do encontro semanal com o Presidente timorense, José Ramos-Horta.

"As pessoas foram escolhidas para cumprir uma missão, porque o povo escolheu-nos para fazer algo pelo país. Portanto, este é o compromisso do Governo", salientou Xanana Gusmão.

Nas declarações aos jornalistas, o chefe do executivo disse também que dará prioridade à execução orçamental de acordo com o programa desenvolvido pelo Governo para o desenvolvimento do país.

O parlamento de Timor-Leste aprovou em dezembro, em votação final global, o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2024, com um valor total de 1,78 mil milhões de euros com 41 votos a favor, 23 contra e nenhuma abstenção.

O OGE de Timor-Leste para 2024 visa, segundo o Governo, lançar as bases para reduzir a pobreza e promover o crescimento económico através de dois pilares, nomeadamente no investimento no setor produtivo e no capital social.

