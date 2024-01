O convite foi formalizado por Biden, em novembro, quando se encontrou com Kishida à margem de uma reunião de líderes da região Ásia/Pacífico e a visita deverá encerrar um período de nove anos sem viagens do chefe de Estado japonês aos Estados Unidos, uma vez que a última ocorreu em 2015.

As duas partes começaram, então, a trabalhar uma agenda que se previa para o início deste ano, mas que acabará por acontecer em abril, com um jantar de Estado no dia 10 desse mês, de acordo com a informação divulgada por Washington.

Segundo a porta-voz do Presidente dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, o encontro permitirá a ambos os países continuarem a estreitar laços em matérias de política, segurança e economia, além de avançar "uma visão comum para um Indo-Pacífico e um mundo abertos, seguros e prósperos".

O Japão é considerado um aliado chave dos Estados Unidos na região, apesar de a última visita de Estado de um líder do país ao seu homólogo norte-americano ter acontecido em 2015, quando o entretanto falecido Shinzo Abe foi recebido pelo então Presidente, Barack Obama.

