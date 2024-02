Tal acordo, disse, constitui um "fantástico motivo de otimismo".

"É bom que as pessoas tenham políticos concentrados nas suas prioridades, a começar pelos serviços públicos", disse Rishi Sunak, a partir de Lisburn. "Há muito tempo que não existe um governo autónomo e a funcionar, mas agora temos um e eles podem começar a concentrar-se em governar para todos", defendeu.

Rishi Sunak foi questionado sobre os 3.300 milhões de libras disponibilizados por Londres para facilitar esta gestão autónoma, o que descreveu como um "acordo generoso e justo".

"O mais importante é que seja sustentável. Trata-se de assegurar as contas públicas a longo prazo na Irlanda do Norte. Penso que todos beneficiam com esta abordagem", afirmou.

Rishi Sunak deverá encontrar-se com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, na capital da Irlanda do Norte, Belfast, na segunda-feira, e reunir-se-á também com as novas primeira-ministra e vice-primeira- ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neall e Emma Little-Pengelly.

A reunião do primeiro conselho de ministros do novo Governo autónomo da Irlanda do Norte está igualmente prevista para segunda-feira.

A Irlanda do Norte estava sem governo autónomo desde 2022 devido ao boicote do DUP, segundo maior partido, que recusava viabilizar um executivo por discordar dos termos do acordo do Brexit (que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia).

