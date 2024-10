"O povo não perceberia que o Governo tivesse de governar com um orçamento que não fosse o seu. Este orçamento, ao refletir um esforço de compromisso, não é a nossa proposta inicial, mas marca uma mudança de direção política em Portugal", afirmou Luís Montenegro, no arranque do debate na generalidade, no parlamento, da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

SMA // JPS

Lusa/fim