De acordo com o Plano Anual de Avisos disponível na página do programa de fundos europeus Portugal 2030, do qual faz parte o Sustentável 2030, estão previstos 34 milhões de euros para a Metro do Porto adquirir 22 novos veículos, mais 10 de opção.

O mesmo plano de avisos inclui também 225 milhões de euros disponíveis para a "Extensão da Rede do Metro e BRT (ISMAI - Paradela e Dragão - Souto)", com o aviso a dever ser lançado também até final do ano.

Em causa estão tanto o reforço da frota de veículos como a expansão da rede do metro à Trofa (metro até Muro e metrobus até à Trofa) e a Gondomar.

Em outubro do ano passado, o anterior Governo autorizou a Metro do Porto a gastar até 82,9 milhões de euros para adquirir 22 novas composições, mais 10 de opção, valor que inclui 8,6 milhões para manutenção.

"A aquisição das 22 composições (...) implica a execução financeira em mais de um ano económico, entre 2024 e 2026, inclusive, num montante máximo de 74.242.000,00 euros, valor a que acresce o imposto sobre valor acrescentado à taxa legal em vigor", pode ler-se no texto hoje publicado.

Segundo a resolução do Conselho de Ministros, a aquisição de novas composições visa "garantir a frota necessária à operação" da futura Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio), bem como "reforçar a oferta na restante rede de transportes".

Os 18 veículos entretanto comprados à chinesa CRRC Tangshan já estão em operação. A Metro do Porto conta ainda com 72 veículos Eurotram e 30 Flexity Swift.

JE // MSP

Lusa/Fim