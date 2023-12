Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a 12 meses e com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, vai pagar a partir de janeiro 776,06 euros, um acréscimo de 58,38 euros por comparação com os 717,68 euros que pagou neste último ano.

O agravamento da prestação mensal dos contratos indexados à Euribor a 12 meses (e com as características consideradas nesta simulação) que renovam no início do novo ano compara com o aumento de 105,92 euros suportado por aqueles cuja renovação ocorreu no mês passado.

Já no caso de um empréstimo nas mesmas condições (valor e prazo de amortização), mas indexado à Euribor a seis meses, o cliente passa a pagar 798,55 euros, ou seja, mais 9,28 euros do que paga desde julho.

Já no que diz respeito aos empréstimos indexados à Euribor a três meses, a prestação da casa -- para as condições referidas -- aumenta em janeiro 799,28 euros, refletindo uma subida de 5,01 euros mensais face à última revisão, em outubro.

Também nestes dois prazos (seis e três meses) o agravamento da prestação é inferior ao registado nos contratos que renovaram em dezembro, devido ao abrandamento da subida das Euribor, sendo necessário recuar a meados do ano passado para encontrar agravamentos inferiores a 10 euros.

Estes valores foram calculados tendo em conta as médias da Euribor no mês de dezembro, tendo sido a seis meses de 3,927%, a três meses de 3,935% e a 12 meses de 3,679%.

A evolução das taxas de juro Euribor está intimamente ligada às subidas ou descidas das taxas de juro diretoras Banco Central Europeu (BCE).

Após vários anos em terreno negativo, as Euribor começaram a subir mais significativamente desde 04 de fevereiro, depois de o BCE ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro.

Desde julho de 2022, o BCE aumentou as taxas diretoras 10 vezes consecutivas, tendo interrompido pela primeira vez este ciclo de subidas na sua reunião de 26 de outubro, deixando as taxas inalteradas.

Na última reunião de 2023, em 14 de dezembro, o BCE decidiu voltar a deixar as taxas inalteradas.

Assim, a taxa de depósitos permanece em 4%, o nível mais alto registado desde o lançamento da moeda única em 1999, enquanto a principal taxa de juro de refinanciamento fica em 4,5% e a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,75%.

