Assim, e de acordo as simulações para a Lusa da Deco/Dinheiro&Direitos, um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a 12 meses e com um 'spread' (margem de lucro do banco) de 1%, vai pagar a partir outubro 710,60 euros, ou seja, menos 108,35 euros do que pagou desde a última revisão, há um ano.

O alívio nas taxas de juro vai refletir-se também nos contratos de crédito indexados à Euribor a seis e três meses. No caso dos que renovam a cada seis meses, a prestação da casa - para as mesmas condições - desce para 738,61 euros, menos 57,02 euros do que o valor pago desde abril.

Nos contratos indexados à Euribor a três meses, a prestação dos contratos que renovam em outubro vai ser, a partir desse mês, de 754,16 euros, o que traduz uma queda de 26,05 euros face ao valor que pagava desde julho.

Estes valores foram calculados tendo por base a média da taxa Euribor em setembro, de 3,258% a seis meses, 3,434% a três meses e 2,936% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Desde o início do ano que as pessoas que têm crédito à habitação estão a registar descidas na prestação mensal, à medida que a data do contrato renova.

As Euribor começaram a recuar antecipando a expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) iniciasse em junho um corte nas suas taxas diretoras, o que veio a verificar-se, em 06 de junho, quando desceu em 25 pontos base as três taxas de juro diretoras.

Na reunião realizada no dia 12 de setembro, o BCE avançou com novo corte de 25 pontos base.

