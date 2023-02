Museveni iniciou hoje uma visita oficial à África do Sul, numa tentativa de encorajar melhores laços económicos entre o Uganda e a economia mais desenvolvida de África.

O chefe de Estado ugandês e a sua comitiva foram recebidos pelo Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e vários membros do seu gabinete, num evento em que foram assinados vários acordos bilaterais e comerciais.

Antes do encontro com Ramaphosa, Museveni sublinhou em declarações à imprensa a importância do comércio intracontinental, e destacou alguns dos desafios que estão a dificultá-lo.

Entre as prioridades que o levam à África do Sul, Museveni sublinhou a importância de um acordo para a aquisição de carvão que será utilizado na transformação de ferro de alta qualidade em aço no Uganda.

"Trazer produtos de aço da China, Índia e Ucrânia é muito caro; só o frete é maior do que o custo do produto", disse Museveni, citado pela agência Associated Press. "Por isso, é muito importante que desenvolvamos uma indústria siderúrgica interior que sirva o Uganda e os países em redor. Precisamos de carvão da África do Sul", acrescentou.

Museveni sublinhou ainda a importância da paz no continente como condição de sucesso do comércio intracontinental.

"Esta só será uma zona de comércio livre se for pacífica. Mas agora está tudo num caos", afirmou o chefe de Estado ugandês.

Ramaphosa afirmou que a África do Sul considera o Uganda um parceiro importante e elogiou a contribuição de Kampala para "a integração económica e política regional, bem como para a paz e estabilidade regional".

O líder sul-africano afirmou ainda que o continente tem de "continuar a trabalhar para a resolução pacífica dos conflitos e a enfatizar o diálogo em detrimento do confronto militar".

"A África do Sul continua profundamente preocupada com os recentes desenvolvimentos no leste da República Democrática do Congo. Condenamos veementemente o recrudescimento do conflito, que é alimentado por grupos armados", afirmou o chefe de Estado sul-africano.

O Uganda é o 15.º maior parceiro comercial da África do Sul em África e o segundo maior da África Oriental, de acordo com os números do Governo sul-africano.

