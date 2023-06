O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o seu homólogo do Gana são os oradores no momento designado de 'Diálogo com o Presidente' que encerra dois dias de trabalhos do EuroAfrican Fórum, disse à Lusa um responsável pela organização.

Chefes de Estado e membros de governos de cerca de uma dezena de países, investidores, gestores e académicos vão explorar oportunidades e analisar projetos concretos para aproximar Europa e África no EuroAfrican Forum 2023, que vai acontecer na faculdade Nova SBE, em Carcavelos.

O Conselho da Diáspora Portuguesa, organização não-governamental para o desenvolvimento fundada sob o alto patrocínio do Presidente da República em 2012, é quem organiza o evento, que decorrerá em 18 e 19 de julho, no qual é esperada a participação de pelo menos 500 pessoas.

Entre elas a organização tem confirmadas as presenças de ministros e decisores públicos de todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), ou seja Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, além de África do Sul, Zimbabué e Ruanda, e manifestação de vontade de participar de outros, podendo ultrapassar a dezena.

Nesta 6.ª edição, são temas em debate a transformação digital e maior integração num ecossistema digital global, a transformação verde e necessidade e oportunidade económica para aproximar a Europa e África, a educação de qualidade através da cooperação em matéria de investigação e inovação.

Reforçar os sistemas de saúde, com foco no fabrico e acesso a vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde, apoiar o financiamento sustentável para o crescimento, identificar oportunidades e desafios da internacionalização e do comércio transfronteiriço UE-África e interligar África e Europa através de infraestruturas e transportes sustentáveis preenchem outros painéis dos trabalhos nos dois dias.

