Num simpósio sobre banca organizado pelo Bundesbank, Nagel disse hoje que "são necessárias mais subidas das taxas de juro para levar a taxa de inflação para 2%".

A dimensão de cada aumento e até que ponto as taxas de juro irão aumentar dependerá da evolução dos dados e das perspetivas, de acordo com o presidente do Bundesbank.

Nagel disse que também parte da normalização da política monetária é a redução da dívida do BCE, que é de quase cinco biliões de euros e coloca uma pressão significativa no sentido da baixa dos rendimentos das obrigações na zona euro.

MC // CSJ

Lusa/Fim