De acordo com o jornal brasileiro O Globo, que cita fontes diplomáticas, o objetivo das duas visitas em preparação é não só reverter o desinteresse diplomático do Governo anterior pelo Brasil, mas também fomentar as trocas comerciais entre o 'gigante' sul-americano e o continente africano.

"O Presidente brasileiro quer mudar a estratégia da sua política externa para englobar as nações da África, com um misto de assistência e foco económico", escreve o Globo, notando que nas duas últimas presidências de Lula, o chefe de Estado visitou 23 países africanos em 12 viagens à região.

Entre os oito países identificados pelo jornal estão os lusófonos Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a que se juntam Senegal, Gana, Etiópia e Nigéria, além da reabertura da embaixada na Serra Leoa e a criação de uma representação diplomática adicional no Ruanda.

O afastamento decretado pelo anterior Governo liderado por Jair Bolsonaro fez com que o Brasil privilegiasse as relações com China, Espanha, Índia, Rússia e Turquia, mas na agenda de Lula da Silva a cooperação sul-sul é mais importante, explica o diplomata citado pelo Globo.

No ano passado, as exportações brasileiras bateram o recorde de 12,75 mil milhões de dólares (11,8 mil milhões de euros), ficando apenas ligeiramente acima dos 12,2 mil milhões de dólares (11,2 mil milhões de euros) registados em 2011, no primeiro ano do Governo de Dilma Rousseff.

De África, o Brasil importou produtos e serviços no valor de 8,5 mil milhões de dólares, cerca de 7,8 mil milhões de euros.

O Brasil exporta principalmente açúcar, carnes de frango e bovino, óleos e combustíveis, milho e soja, importando fertilizantes, petróleo, metais como prata e platina, químicos e insumos industriais, de acordo com o Globo.

A África do Sul é o principal cliente do Brasil, comprando bens no valor de 1,7 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), seguida da Nigéria, com 875 milhões de dólares (810 milhões de euros), e Angola, com 640 milhões de dólares (592 milhões de euros).

Em sentido inverso, os principais fornecedores do Brasil são a África do Sul, com 908 milhões de dólares (840 milhões de euros) em vendas para o Brasil, e Angola, com 766 milhões de dólares (709 milhões de euros), de acordo com os dados apresentados pelo jornal brasileiro.

África representa 3,5% das trocas comerciais brasileiras, o que representa uma queda face aos 5,9% de 2014, nota ainda o Globo.

