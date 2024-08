Em comunicado, a Presidência da República refere que o chefe de Estado, "no uso das competências que lhe são conferidas" pela Constituição da República, "exonerou através de despacho presidencial Ernesto Max Elias Tonela do cargo de Ministro da Economia e Finanças".

Não são adiantadas justificações para a saída de Max Tonela da pasta que assumia desde 2022 e que acontece a dois meses das eleições gerais de 09 de outubro.

"Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado nomeou Adriano Afonso Maleiane para o cargo de ministro da Economia e Finanças, em acumulação com as funções de primeiro-ministro", acrescenta-se no comunicado.

Adriano Maleiane já tinha sido ministro da Economia e Finanças no primeiro Governo de Filipe Nyusi, desde 2015, até 2022, já no segundo mandato, quando a pasta foi assumida por Max Tonela.

