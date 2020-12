"Promulguei a Lei do Orçamento de Estado para 2021", anunciou o chefe de Estado cabo-verdiano, ressalvando que a inclusão de disposições legais que se inserem em diplomas de vigência ilimitada no tempo, "não parece configurar a melhor técnica legislativa".

"Além do mais, dificulta a tarefa do intérprete que, estando convencido de que uma Lei de aprovação do Orçamento do Estado para um determinado ano/exercício esgota a sua vigência no final do mesmo, pode ser surpreendido pela existência de normas que se incluem em diplomas gerais, cuja vigência não se encontra limitada no tempo, diferentemente do que ocorre (ou deve ocorrer) com Leis Orçamentais", explicou.