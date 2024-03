O banco central norte-americano decidirá "com cuidado e consideração" quando baixam as taxas de juro, uma decisão que será tomada quando houver a certeza que a inflação está a recuar de forma sustentada para 2%, indicou Powell, que falava numa audição na Câmara dos Representantes para explicar as decisões de política monetária.

"O comité [de política monetária] gostaria de ver mais dados que nos façam sentir mais seguros quanto à descida sustentada da inflação para 2%", assinalou.

"Se a economia evoluir como está previsto, será provavelmente apropriado começar a suavizar a política monetária num dado momento deste ano", afirmou no seu discurso.

"Mas as perspetivas económicas são incertas e a continuação do avanço para os 2% não está assegurada", acrescentou.

As taxas estão desde julho entre 5,25 e 5,50%, o nível mais alto desde 2001, após sucessivas subidas para travar a inflação.

Apesar da descida da inflação, os responsáveis do banco central têm afirmado que preferem esperar vários meses até terem a certeza que os preços não voltam a subir.

"Embora a inflação ainda continue a ser superior ao objetivo de 2%" fixado pela Fed "diminuiu consideravelmente" e "sem aumentar significativamente o desemprego", destacou Powell.

"À medida que as tensões no mercado de trabalho diminuem e que os progressos em matéria de inflação prosseguem, as hipóteses de atingirmos os nossos objetivos em matéria de emprego e de inflação evoluem para um equilíbrio melhor", afirmou.

O índice de inflação PCE, que é o mais seguido pela Fed, recuou em janeiro para 2,4%, em termos homólogos, contra 2,6% em dezembro. Mas, a nível mensal acelerou de 0,1% para 0,3%.

A próxima reunião de política monetária da Fed será nos dias 19 e 20 de março.

