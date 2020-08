Numa nota que colocou na sua conta oficial na rede social Facebook, o chefe de Estado refere que se reuniu na terça-feira com os responsáveis das casas Civil e Militar, para "preparação de próximas reuniões do Conselho da República", neste caso "sobre a situação epidemiológica no país", bem como do Conselho Superior de Defesa Nacional.

O Presidente não adiantou qualquer objetivo concreto ou data para a convocação do Conselho da República, um órgão consultivo do chefe de Estado.

No final de março, o Presidente da República convocou uma reunião do Conselho da República para auscultar aquele órgão consultivo sobre a declaração de estado de emergência para travar a progressão da pandemia de covid-19.

Jorge Carlos Fonseca acabaria por declarar o estado de emergência, pela primeira vez na história do país, por um período inicial de 20 dias que foi sendo renovado, diferenciado por ilhas, até finais de maio.

Cabo Verde registava ao final do dia 25 de agosto um acumulado de 3.568 casos de covid-19, com 37 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

