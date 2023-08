Luiz Inácio Lula da Silva tem previsto chegar a Luanda em 24 de agosto à noite, ou na manhã seguinte, dia em que se vai reunir num encontro privado com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

De seguida, o chefe de Estado brasileiro terá "participação com um discurso" na Assembleia Nacional de Angola, afirmou o secretário de África e de Médio Oriente do Brasil, Carlos Duarte, quando questionado pela Lusa, em conferência de imprensa no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Nesse mesmo dia, à noite, o Presidente brasileiro deverá encerrar um seminário com empresários dos dois países, detalhou à Lusa, à margem do evento, a diretora do Departamento de África, a embaixadora Ana Paula Simões Silva.

Este seminário de desenvolvimento contará com a presença de cerca de 60 empresários brasileiros do ramo de alimentos, produtos farmacêuticos, máquinas agrícolas e de aviação, como a Embraer.

Em 26 de agosto, está previsto que o Presidente visite o Instituto Guimarães Rosa, em Luanda, instituto direcionado à diplomacia cultural e de educação do Brasil, estando ainda programado um encontro com a comunidade brasileira no país, avançou a embaixadora Ana Paula Simões Silva.

Durante a visita, explicou Carlos Duarte, em conferência de imprensa, deverão ser assinados acordos sobre agricultura, processamento de dados e apoio ao pequeno empresário particular, matérias de "muito interesse comum dos dois países".

Memorandos de entendimento nas áreas de saúde e educação também constam das previsões.

"É um país que tem uma relação com o Brasil importante", frisou o secretário de África e de Médio Oriente brasileiro, recordando que o país foi o "primeiro a reconhecer a independência de Angola".

Lula da Silva chegará a Angola depois de participar da cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), agendada de 22 a 24 de agosto, em Joanesburgo.

Depois da visita a Angola, o Presidente brasileiro participa na XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 27 de agosto, na capital de São Tomé e Príncipe.

MIM // LFS

Lusa/Fim