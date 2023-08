O programa oficial da visita de Luiz Inácio Lula da Silva inicia-se com a deposição de uma coroa de flores no sarcófago do primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, seguindo daí para o Palácio Presidencial, onde terá um encontro com o chefe de Estado angolano, João Lourenço.

Após a reunião dos dois chefes de Estado, serão assinados acordos em várias áreas de cooperação, nomeadamente nos setores da agricultura, saúde, educação, sobre pequenas e médias empresas, processamento de dados na administração pública, transportes.

Da parte da tarde está prevista uma sessão solene na Assembleia Nacional e neste primeiro dia decorre um Fórum Económico entre Angola e Brasil, com a participação de 500 empresários e cujo encerramento contará com a presença dos dois presidentes.

No sábado, Lula da Silva vai inaugurar um novo espaço no Instituto Guimarães Rosa (Centro de Cultura Angola-Brasil) e encontrar-se com a comunidade brasileira residente em Angola, fechando o programa oficial da visita no Palácio Presidencial.

A comunidade brasileira em Angola ronda as 27 mil pessoas e é, de acordo com o embaixador brasileiro em Luanda, Rafael Vidal, "de longe" a maior em África.

A comitiva de Lula da Silva integra seis ministros - incluindo os da Saúde, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Relações Exteriores -, a maior comitiva de sempre em visitas de Lula da Silva ao exterior, e 170 empresários brasileiros.

Lula da Silva deixa Luanda no domingo de manhã, partindo para São Tomé e Príncipe para participar na XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

EL (RCR/NME) // VM

Lusa/Fim