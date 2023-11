Os dois chefes de Estado deverão debater também os próximos passos no aprofundamento da cooperação bilateral a nível do comércio, investimento, clima e energia, bem como o desenvolvimento da Parceria para Infraestruturas e Investimentos globais (PGI) do Presidente Biden para o Corredor do Lobito

Esta infraestrutura ferroviária vai ligar Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais através do porto angolano do Lobito

Este encontro vai guiar-se pelos princípios da Cimeira de Líderes EUA-África, em particular no que diz respeito à forma como os Estados Unidos e as nações africanas podem continuar a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios regionais e globais, adianta o comunicado da Casa Branca.

