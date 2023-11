Sophie Aubert, que fez parte do grupo de sete novos embaixadores extraordinários e plenipotenciários residentes que apresentaram hoje as suas cartas credenciais ao Presidente angolano, disse que abordou com o chefe de Estado angolano a relação bilateral entre os dois países.

"Com o Presidente foram abordados os eventos importantes, onde vamos poder trabalhar juntos nos meses que vêm", declarou Sophie Aubert em declarações à imprensa, destacando "a importância que tem a visita do Presidente João Lourenço a França, em dezembro para copresidir a reunião do FIDA".

A reunião que se vai realizar em Paris tem como objetivo tratar da mobilização e constituição do orçamento do fundo para os próximos três anos, avançou em julho passado à imprensa a ministra das Pescas e Recursos Marinhos angolana, Cármen Neto.

Em Angola, o FIDA pretende investir em mais projetos agrícolas e de pescas, anunciou, em março deste ano, o vice-presidente da instituição, Donal Brown, no final do encontro que manteve com a vice-Presidente angolana, Esperança da Costa.

Também foi hoje creditada a nova chefe da delegação da União Europeia (UE) em Angola, Rosário Bento Pais, que garantiu ao Presidente angolano o reforço da cooperação, da parceria em todos os domínios em que já trabalham, como a diversificação económica, a governança e o desenvolvimento humano.

"E esperar também um pouco mais de reforço na parte de segurança, de segurança regional, estabilidade, e também na parte da biodiversidade e das alterações climáticas", sublinhou a embaixadora designada e chefe da UE no país africano.

Além dos embaixadores da França e da União Europeia apresentaram também as cartas credenciais os novos embaixadores de Espanha, Bélgica, Egito, Ruanda e Nicarágua.

NME // ANP

Lusa/Fim