Vítor Fernandes tinha sido nomeado para o cargo em março de 2020 e sai numa altura em que os preços dos bens essenciais têm vindo a aumentar, refletindo a retirada parcial dos subsídios aos combustíveis e a desvalorização do kwanza.

Rui Miguéns de Oliveira passou anteriormente pelo BNA, tendo sido exonerado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos e mais tarde "recuperado" por João Lourenço, que o nomeou vice-governador do banco central, lugar que deixou em dezembro de 2022.

Noutro diploma, o Presidente da República deu por findo, a seu pedido, o mandato de Maria do Carmo Bastos Corte Real Bernardo de administradora não-executiva e presidente do conselho de administração do Banco de Desenvolvimento de Angola, cargo que será agora ocupado por João Salvador Quintas, que foi presidente-executivo do Banco Económico.

