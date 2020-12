Presidente angolano aprova despesa de 547 milhões de euros para concluir terminal do Dande

O Presidente angolano autorizou a despesa para a contratação, por ajuste direto, da empreitada de construção e respetivo financiamento do projeto de conclusão do Terminal da Barra do Dande no valor de 547 milhões de euros (434.000 milhões de kwanzas).