Tal como já tinha sucedido em fevereiro, a principal preocupação dos gestores manteve-se no item "Governo e política", tendo-se acentuado em março, mês em que ostenta "valores percentuais mais elevados" por comparação com o mês anterior.

Os resultados do Barómetro dos Gestores, hoje divulgados, revelam, por outro lado, que em março a preocupação com a "Taxa de juro" aumentou, ascendendo à segunda posição, algo que sucede pela primeira vez desde que existe este barómetro.

Já a apreensão com a "Taxa de inflação" diminuiu, mantendo a tendência de redução, com março a revelar o nível de preocupação mais baixo desde o início do ano.

Uma evolução que, refere a mesma informação, acompanha a tendência de redução do índice de preços no consumidor.

O barómetro de março revela que o otimismo dos gestores se mantém negativo com 2,69 pontos, face aos 2,85 pontos registados em fevereiro, mantendo-se com pontuação negativa desde maio de 2022.

O FAE é, desde 1979, a associação representativa dos gestores portugueses, afirmando contar entre os seus associados com "os administradores e gestores das maiores empresas portuguesas, incluindo 12 CEO [presidentes executivos] do atual PSI", o principal índice da bolsa de Lisboa.

O Barómetro Mensal dos Gestores Portugueses baseia-se num inquérito mensal aos associados do fórum sobre o que mais preocupa os gestores e administradores de empresas para os 12 meses seguintes, incluindo também o nível de otimismo e pessimismo para esse período.

Com as respostas -- numa média entre 170 a 210 -- o Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas (FAE) constrói um barómetro mensal que indica, mensalmente e numa série longa, a evolução das preocupações e do otimismo dos gestores portugueses.

LT (PD) // CSJ

Lusa/Fim