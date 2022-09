"A preocupação do governador do Banco de Portugal é encontrar um pacote de medidas que ajudem pessoas, famílias e empresas, mas que não contribuam para o aumento da inflação, nem criem problemas duradouros no equilíbrio das finanças públicas", afirmou aos jornalistas, durante uma visita à Vindouro, em São João da Pesqueira.

Marcelo Rebelo de Sousa comentava as declarações de Mário Centeno, segundo o qual não se devem implementar medidas pró-cíclicas para responder ao impacto da inflação.

No entender do Presidente da República, o que Mário Centeno pretende é que não haja "baixas brutais de impostos que depois sejam de difícil acomodamento passados estes meses, para o ano que vem e para os anos seguintes".

"Aí está o talento da política e da governação: encontrar a forma de ajudar as pessoas, as famílias, as empresas e não comprometer aquilo que é muito importante em termos de equilíbrio dos preços do futuro e equilíbrio do Orçamento de Estado no futuro", considerou.

O Presidente da República defendeu que é preciso "ver como é que a inflação evolui", porque "há países no mundo em que a inflação começou a cair", como a América e a Alemanha, por exemplo.

"Vamos ver se a inflação, no futuro, vai manter-se alta como está neste momento ou se, a partir de outubro ou novembro, começa a ter uma tendência de descida. Esperemos que sim", acrescentou.

Na quinta-feira, Mário Centeno apelou "que não se promovam políticas pró-cíclicas que depois possam vir a ter que ser corrigidas com outras políticas".

"Não devemos ser exuberantes quando a economia cresce, quando o desemprego está em mínimos históricos, quando os salários crescem mais do que cresceram nos últimos anos, quando a economia está em recuperação", afirmou.

Mário Centeno justificou que, posteriormente, quando houver um período de desaceleração, essas políticas tendem a ter uma restrição maior sobre si próprias e tendem a ser também nesses momentos pró-cíclicas.

