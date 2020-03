Prémio Ibrahim para líderes africanos de excelência sem vencedor pela oitava vez O Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana 2019 ficou sem vencedor pela oitava vez em 13 edições, anunciou hoje a fundação liderada pelo milionário sudanês, residente em Londres. economia Lusa economia/premio-ibrahim-para-lideres-africanos-de_5e616ac7dcab6f199a29465b





Num comunicado, a Fundação Mo Ibrahim indicou que o Comité do Prémio, entidade independente liderada pelo antigo Presidente do Botsuana Festus Mogae, não selecionou qualquer vencedor.

"O Prémio Ibrahim reconhece a liderança verdadeiramente excecional em África, celebrando modelos exemplares no continente. É atribuído a pessoas que, através de uma governação notável no seu país, contribuíram para a paz, a estabilidade e a prosperidade do seu povo. Com base nestes rigorosos critérios, o Comité do Prémio não pôde atribuir o prémio de 2019", justificou Festus Mogae, que presidiu o Botsuana entre 1998 e 2008.