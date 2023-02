A Finnair, cujo acionista maioritário é o Estado finlandês, obteve um lucro operacional bruto (Ebitda) de 153,2 milhões de euros no ano passado, que compara com um prejuízo bruto de 149 milhões no ano anterior.

Em comunicado, a companhia de aviação esclarece que os seus resultados financeiros foram afetados negativamente pela subida do preço do petróleo, pela elevada inflação, pelos efeitos prolongados da pandemia de covid-19 e pelo encerramento do espaço aéreo russo à aviação europeia, que obrigou a Finnair a fazer longos desvios nas suas rotas para a Ásia.

Os custos operacionais cresceram 98% em 2022, face ao período homólogo do ano fiscal anterior, para 2.667 milhões de euros, dos quais 836 milhões corresponderam a gastos com combustível, que aumentaram 295% devido à subida do preço do petróleo e a um maior número de voos efetuados.

É referido ainda que com o fim das restrições de voos devido à pandemia de covid-19 a Finnair aumentou as suas receitas em 181%, arrecadando 2.356,6 milhões de euros, tendo registado melhorias no desempenho em todas as áreas de negócio.

Na nota divulgada, a companhia aérea finlandesa refere ainda que mais do que triplicou o volume de passageiros, na comparação com os números de 2021, tendo transportado um total de 9,1 milhões de pessoas.

JS // CSJ

Lusa/Fim