Os mercados nacional e externo apresentaram, respetivamente, uma quebra 3,5% e um crescimento de 0,3% em 2023, contra subidas de 20,5% e 20,4% em 2022, pela mesma ordem.

No caso de se excluir a energia, a variação média anual do índice de preços na produção industrial foi de 2,4% em 2023, contra uma subida de 14,5% em 2022. No quarto trimestre do ano passado, o índice de preços na produção industrial apresentou uma redução homóloga de 5,1%, contra uma queda de 5,8% no trimestre anterior.

O instituto de estatística refere ainda que em dezembro, se observou uma diminuição homóloga de 4,4% no índice de preços na produção industrial, quando no mês anterior a redução foi de 6,1%.

O agrupamento de energia, com um contributo de -2,9 pontos percentuais (p.p.), associado a uma taxa de variação de -12,9% (-4,5 p.p. e -18,9% em novembro), foi determinante para esta evolução, salienta o INE, lembrando que sem este agrupamento se verificou uma queda homóloga de 2% (-2,1% em novembro de 2023).

Em termos mensais, os preços na produção industrial denotaram uma queda de 0,2% em dezembro, contra uma redução de 2% em idêntico mês de 2022.

