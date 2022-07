De acordo ainda com os números do INE, o índice de preços na produção industrial teve aumento homólogo de 25,7% em junho deste ano, quando em maio a subida foi de 24,5%, igualmente pressionada pelo aumento dos preços da energia e dos bens intermédios, sem os quais o índice cresceu 10,9% (10,3% no mês precedente).

Em junho, os preços na produção industrial denotaram um crescimento de 25,7%, o que representou um acréscimo de "1,2 pontos percentuais (p.p.)" na comparação com o mês de maio, segundo o instituto de estatística português.

Os contributos que mais influenciaram o índice agregado vieram dos agrupamentos de energia e de bens intermédios, com 12,6 p.p. e 8,4 p.p., respetivamente, originados por aumentos homólogos de 63,6% e 22,3% (58% e 23,5% em maio) pela mesma ordem, adianta.

Sem estes agrupamentos, o aumento homólogo do índice de preços situou-se em 10,9% em junho deste ano, acima da subida 10,3% no mês anterior, sendo que no caso de ser excluído o agrupamento de energia, o aumento dos preços na produção industrial foi 16,2% (16,4% em maio).

Em termos mensais, o INE realça que o índice agregado registou uma subida de 2,5%, contra um aumento de "1,6% em junho de 2021".

