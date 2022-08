Na comparação em cadeia, face a maio, os preços na produção industrial aumentaram 1,1% no espaço da moeda única e 1,3% no conjunto de todos os Estados-membros da União, revelam os dados do gabinete oficial de estatísticas da UE.

Na comparação homóloga, com junho de 2021, o indicador avançou em todos os Estados-membros sem exceção, com as principais subidas a serem registadas na Roménia (61,2%), Dinamarca (55,5%) e Lituânia (52,5%).

Uma vez mais, a subida generalizada dos preços na produção industrial é impulsionada pela evolução dos preços no setor da energia, que aumentaram 92,8% na zona euro e 92,0% na UE, face a junho do ano passado.

Comparando com o mês anterior, maio, os preços na produção industrial cresceram particularmente na Irlanda (13,2%) e Lituânia (5,2%), mas recuaram na Grécia (-3,2%) e no Luxemburgo (-2,2%).

Em Portugal, os preços na produção industrial subiram 27,3% na variação homóloga e 2,6% em cadeia.

ACC // MSF

Lusa/Fim