O crescimento homólogo do índice foi 10,6% em dezembro do ano passado, "taxa inferior em 3,4 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", assinala o INE.

Este foi o sexto mês consecutivo em que se verificou uma tendência de abrandamento dos preços na indústria, refere o instituto.

Além disso, explica o INE que a desaceleração homóloga do IPPI em dezembro do ano passado foi "fortemente influenciada" pelo abrandamento dos preços da energia, cujo aumento homólogo passou de 15,3% em novembro para 3,3% em dezembro, com contributos de 3,6 p.p. e 0,8 p.p., respetivamente.

No caso de se excluir o agrupamento energia, os preços na produção industrial registaram uma subida de 12,8%, contra um aumento de 13,6% no mês de novembro.

Em termos mensais, o índice agregado registou uma queda de 2%, contra uma subida de 1,1% em dezembro de 2021.

O INE refere ainda que no 4.º trimestre do ano passado, o IPPI aumentou 13,6%, contra uma subida de 22,2% no trimestre anterior e que no conjunto do ano de 2022 o aumento médio do índice se fixou em 20,5% (8,9% no ano de 2021), tendo os índices para o mercado interno e externo registado subidas de 20,5% e 20,4%, respetivamente (11% e 5,2% no ano anterior).

Excluindo o agrupamento de energia, o aumento médio do índice total foi de 14,5%, contra uma subida de 5,6% em 2021, assinala o INE.

