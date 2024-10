O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE, divulgado hoje, indica que Moçambique "registou um aumento de preços na ordem de 0,16%" no mês passado, face a agosto, em que se destacou a divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas, "ao contribuir no total da variação mensal com cerca de 0,09 pontos percentuais positivo".

Anteriormente, o IPC registou deflações mensais de 0,11% em agosto, 0,05% em julho, 0,21% em junho e 0,38% em maio.

Já a inflação homóloga, que compara com o mesmo mês de 2023, registou em setembro uma taxa de 2,45%, desacelerando face aos 2,75% em agosto.

"A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que teve maior subida de preços ao variar com cerca de 5,29%", refere o relatório.

Antes, a inflação homóloga, a 12 meses, foi de 2,97% em julho, de 3,04% em junho, 3,07% em maio, 3,26% em abril, de 3,03% em março, de 4% em fevereiro, de 4,19% em janeiro e de 5,3% em dezembro.

Em julho de 2022 a inflação homóloga atingiu praticamente 13%.

Moçambique fechou o ano de 2023 com uma inflação 7,1%, segundo dados anteriores do INE, quando a previsão oficial do Governo era de 7%.

PVJ // SB

Lusa/Fim