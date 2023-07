Assim, no boletim de 'commodities' relativo ao segundo trimestre de 2023 o regulador deu conta do panorama no início do ano e deixa algumas previsões para os próximos meses.

"Apesar de os preços da maioria das 'commodities' serem superiores aos valores verificados em janeiro de 2020, o fim do ano de 2022 e o início do ano de 2023 apresentam uma tendência de evolução decrescente consistente, verificando-se uma diminuição de todas as cotações, face ao primeiro trimestre de 2023", referiu.

Para o futuro, no caso do gás natural, a ERSE disse que, "analisando o comportamento dos futuros de gás natural percebe-se que a expectativa do mercado no segundo trimestre de 2023, relativamente ao preço desta 'commodity', era de uma ligeira diminuição dos preços para valores na ordem dos 30 USD/MWh [dólares por megawatt hora] para o terceiro trimestre de 2023 e de uma redução média de 2% face ao segundo trimestre de 2023".

No caso do carvão, segundo o mesmo boletim, "analisando o comportamento dos futuros do carvão, observa-se que o mercado perspetiva uma redução média da cotação em 10%, para o terceiro trimestre de 2023, com um valor médio de 111 USD/ton [dólares por tonelada]".

No caso do petróleo, a ERSE não refere taxativamente as expectativas, mas diz que "ao longo do segundo semestre de 2022, a volatilidade foi diminuindo, sendo já bastante menor no início de 2023".

