Preço do petróleo cai 7% com negociações na OPEP sem avanços

Os preços do petróleo baixavam significativamente hoje, numa altura em que as negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados parecem perto do fracasso.

