O crude do Mar do Norte, que serve de referência na Europa, fechou o dia no International Exchange Futures com uma subida de 1,30 dólares em relação à última negociação, quando encerrou em 89,35 dólares, na quarta-feira.

O preço do petróleo subiu após a OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e pela Rússia, ter decidido, na quarta-feira, manter inalterada a oferta dos seus membros, apesar de se ter mostrado a favor de intervir no mercado se vier a ser necessário.

A isto soma-se a intranquilidade dos investidores relativamente à situação no Médio Oriente, agravada após o ataque contra o consulado iraniano na Síria, que Teerão atribui a Israel, assim como a morte de sete trabalhadores humanitários na faixa de Gaza.

