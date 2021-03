O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em maio foi negociado em Londres a 62,81 dólares às 9:41 TMG (mesma hora em Lisboa), mais 3,71% do que fecho de terça-feira, tendo mais tarde estabilizando em cerca de 62,3 dólares.

Na terça-feira, o Brent caiu mais de 6% para 60,56 dólares devido às preocupações sobre um possível declínio na procura global devido a restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Os investidores estão a seguir de perto os desenvolvimentos no Canal de Suez, uma rota chave para o transporte de petróleo do Médio Oriente, que tem estado bloqueada desde terça-feira depois de um navio porta-contentores do Panamá ter sido empurrado pelo vento e por uma tempestade de areia.

Os analistas advertem, contudo, que o atual aumento do preço do petróleo pode ser pontual, e antecipam um período de altos e baixos dependendo da evolução dos programas de vacinação e das restrições impostas na Europa para conter o avanço da pandemia.

MC // JNM

Lusa/Fim