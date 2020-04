Preço do barril de petróleo sobe nos mercados asiáticos depois de acordo da OPEP O preço do barril de petróleo subiu hoje nos mercados asiáticos, na sequência do acordo da OPEP e parceiros de um corte histórico da produção devido à pandemia da covid-19. economia Lusa economia/preco-do-barril-de-petroleo-sobe-nos-mercados_5e93f66fc5d48e3195793708





Esta manhã, o preço barril de petróleo WTI norte-americano subiu 7,03% para 24,36 dólares (cerca de 22 euros) e o do Brent do mar do Norte apreciou-se 4,6% .

No domingo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e parceiros chegaram a acordo para subir os preços e cortar a produção em 9,7 milhões de barris diários a partir de 01 de maio.

Devido às consequências da propagação do vírus covid-19, com o impacto na economia e a diminuição do consumo, o Comité Técnico Conjunto da OPEP tem vindo a recomendar cortes na produção de petróleo.

A Rússia, os Estados Unidos e o Canadá saudaram o acordo, mas alguns especialistas consideraram que a decisão é tardia e insuficiente para impedir uma descida dos preços nas próximas semanas.

