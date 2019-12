Preço do barril de Brent sobe 1,64% para 65,25 dólares O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,64%, para os 65,25 dólares. economia Lusa economia/preco-do-barril-de-brent-sobe-1-64-para-65-25_5df3f4e75d243b79b251028c





O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,05 dólares acima dos 64,20 com que encerrou as transações na quinta-feira.

RN // SR

Lusa/Fim