Preço do barril de Brent cai para o valor mínimo desde dezembro de 2018 O preço do barril de petróleo Brent para entrega em abril terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,22%, para os 53,27 dólares, que é o seu valor mínimo desde dezembro de 2018.





O crude do mar do Norte, de referência na Europa, fechou a cotar 1,21 dólares abaixo dos 54,48 com que encerrou as transações na sexta-feira.

Os investidores continuam nervosos, perante a propagação do novo coronavírus, que afeta a economia internacional.

