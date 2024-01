Espanha é o maior produtor de azeite do mundo e o segundo com mais consumo 'per capita' (a seguir à Grécia) e as estimativas oficiais é que a produção da campanha 2023/2024, que arrancou em outubro passado seja de novo, pelo segundo ano consecutivo, historicamente baixa, por causa da seca.

Segundo estimativas ainda provisórias do Ministério da Agricultura de Espanha, a produção de azeite na campanha de 2023/2024 deverá limitar-se a 765.300 toneladas, mais 15% do que na anterior, mas 34% abaixo da média das últimas quatro.

Por outro lado, a atual campanha arrancou com reservas de 257.000 toneladas, menos 43% do que no começo da campanha anterior e menos 52% do que a média das últimas quatro.

Segundo disse o Ministério da Agricultura de Espanha em outubro, a produção de azeitona foi afetada em 2023 "pela escassez de chuvas" e , por outro lado, pelas altas temperaturas de finais de abril, com impacto negativo na floração e frutificação.

Os agricultores espanhóis que se dedicam ao olival classificaram as perspetivas da atual campanha de produção de azeite dramáticas e dizem ser inédito dois anos consecutivos tão baixos.

A campanha de 2022/2023, com uma produção de azeite abaixo das 700.000 toneladas, foi considerada a mais pequena dos últimos 20 anos em Espanha.

Quanto ao consumo de azeite em Espanha, segundo dados divulgados hoje por diversas consultoras e citados pela agência de notícias EFE, diminuiu 20% num ano, de novembro de 2022 a novembro de 2023, coincidindo com preços que são considerados máximos históricos.

As estatísticas oficiais de hoje do INE revelam que o azeite foi o produto ou serviço que mais subiu em Espanha no último mês de 2023, comparando com dezembro do ano anterior.

O Governo espanhol diminuiu no início do ano passado o IVA (imposto sobre o consumo) do azeite para 5%, medida que foi agora prolongada até junho de 2024.

No entanto, e no âmbito de um acordo assinado esta semana como um partido da oposição (Juntos pela Catalunha), o IVA do azeite deverá passar a ser zero em Espanha dentro de alguns meses.

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, Espanha é líder mundial em superfície de olival e produção de azeite.

A produção de azeite por Espanha representa 70% da produção da União Europeia e 45% da mundial.

Mais de 350 mil agricultores dedicam-se ao cultivo de olival no país e o setor garante 15 mil postos de trabalho.

Sempre segundo os mesmos dados do governo, o olival em Espanha estende-se por 2,75 milhões de hectares, sendo que 80% da produção se concentra na Andaluzia, no sul do país.

