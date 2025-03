O aumento homólogo do preço médio da produção agrícola que os agricultores obtêm à porta da exploração na UE, no entanto, não se refletiu no preço médio dos bens e serviços atualmente consumidos na agricultura (excluindo fatores de produção não relacionados com o investimento, como a energia, os fertilizantes ou os alimentos para animais) diminuiu 2,7% em comparação com o quarto trimestre de 2023.

Entre outubro e dezembro de 2024, o preço médio homólogo da produção agrícola aumentou na maioria dos países da UE, com exceção de Portugal (-8,1%), Espanha (-5,9 %), Grécia (-2,8 %) e Finlândia (-2,4 %).

De acordo com o serviço estatístico da UE, as taxas de aumento mais acentuadas foram observadas na Irlanda (18,4%), Hungria (14,9%) e Roménia (11,0%).

No que se refere ao preço médio dos fatores de produção não relacionados com o investimento, registaram-se descidas no quarto trimestre de 2024 na maioria dos países da UE, sendo as exceções a Roménia (2,6%), a Hungria (1,7%) e os Países Baixos (+1,4%).

As taxas de recuo variaram de -0,2% na Lituânia e -0,4% na Áustria a -7,1% em Espanha e -8,0% em Chipre, tendo o preço médio dos fatores de produção não relacionados com o investimento descido, em Portugal, nos últimos três meses de 2024, 1,18% face ao trimestre homólogo.

