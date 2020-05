Preço da eletricidade baixa 10% a partir de junho em Moçambique

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maleiane, anunciou hoje na Assembleia da República uma redução de 10% no preço da eletricidade a partir de junho, no âmbito da mitigação do impacto da pandemia de covid-19.