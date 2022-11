"Hoje, após várias reuniões com a administração relativamente ao aumento salarial extraordinário, chegámos ao seguinte resultado: 2% que já estavam previamente acordados para janeiro de 2023 ficam sem efeito; aumento extraordinário de 5,2% com início em dezembro de 2022", refere uma comunicação interna da Comissão de Trabalhadores.

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa refere que, com a aplicação do aumento extraordinário, os trabalhadores da Autoeuropa vão ter aumentos entre os 75 euros (nível 2) e os 122,50 euros (nível 12).

Contactado pela agência Lusa, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, Rogério Nogueira, revelou que o acordo alcançado hoje com a administração da Autoeuropa "mereceu a aprovação unânime" dos elementos que integram aquele órgão representativo dos trabalhadores.

"Acreditamos que é um acordo que vai ao encontro da expectativa da maioria dos trabalhadores da Autoeuropa", disse Rogério Nogueira, adiantando que este pré-acordo será referendado já nos próximos dias 04 e 05 de dezembro.

Nos dias 17 e 18 de novembro, os trabalhadores da Autoeuropa realizaram greves parciais de duas horas por turno para exigirem um aumento extraordinário, face ao aumento da taxa de inflação e do custo de vida.

De acordo com os sindicatos as greves parciais tiveram uma adesão significativa, entre os 50 e os 75%, mas a administração da Autoeuropa anunciou que a adesão à greve se ficou pelos 37%, considerando todos os trabalhadores da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

A administração da Autoeuropa propunha um prémio único de 400 euros a ser pago ainda este ano e a aplicação de um aumento de 2%, que já estava previsto para 2023.

